Taylor Swift vs. Scooter Braun: Estos son los detalles del nuevo documental

LONDRÉS, REINO UNIDO.- La cansada disputa entre Taylor Swift y el magnate de la música Scooter Braun, quien compró los derechos de los primeros seis álbumes de la artista, será explorada en una serie documental de Warner Bros.

Actualmente titulado como Taylor Swift vs. Scooter Braun, esta serie se unirá al catálogo de episodios en los que también figuran Johnny vs. Amber, sobre la batalla judicial entre la expareja y Kim vs. Kanye: The Divorce, que enmarca su tortuosa separación sentimental.

Esta producción estará enfocada en detallar el proceso y consecuencias del pleito entre Swift y Braun tras el millonario acuerdo que impactó significativamente en la carrera de la estrella pop, perdiendo los derechos de los primeros álbumes de su catálogo, en junio de 2019.