¿Billie Eillish arremetió contra Taylor Swift?: Esto dijo la artista

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante más joven en hacerse de dos Premios Oscar, Billie Eilish, se encuentra en medio del ojo del descontento tras haber realizado declaraciones en pro del medio ambiente que habría dejado en evidencia a artistas de talle mundial como Taylor Swift. En un artículo para Billboard -centrado precisamente en su activismo ambiental y su lucha contra los malos hábitos de consumo dentro de la industria musical- la intérprete de What Was I Made For? desaprobaba las maneras excesivamente “despilfarradoras” en la que los artistas “más importantes del mundo” venden una exagerada cantidad de variantes de vinilo. Aún cuando no mencionó a nadie en particular, al cabo de unas horas la cantante ya era tendencia por “desairar a los demás”.

Esta polémica originalmente se habría generado por los fanáticos de Taylor Swift quienes aseguran que el comentario de Eilish fue en referencia a la estrella pop.

¿Qué opina Billie Eillish al respecto?

La intérprete respondió rápidamente a los despectivos comentarios que estaba recibiendo por medio de sus redes sociales, alegando que “estos son problemas sistémicos que afectan a toda la industria”. ”Sería maravilloso si las personas dejaran de poner palabras en mi boca y realmente leyeran lo que dije en ese artículo de Billboard. No estaba destacando a nadie”, mediante una historia de Instagram.

“Cuando se trata de variantes, muchos artistas las lanzan, ¡Incluyéndome! Lo cual expongo claramente en el artículo. La crisis climática es ahora y se trata de que todos seamos parte del problema y tratemos de hacerlo mejor. Dios mío”, finalizó la cantante.

Molestias en los Swifties

En el caso (no) particular de Taylor Swift ha anunciado al menos cuatro versiones de su nuevo álbum The Tortured Poets Department que estrena el próximo 19 de abril. En el que cada versión contará con un sencillo exclusivo que únicamente se podrá escuchar en su edición física.

La primera versión sugerida por la intérprete es The Manuscript; la segunda, The Bolter; la tercera, The Albatross; y la cuarta, The Black Dog. Por ende, quienes deseen escuchar las cuatro canciones inéditas de la artista tendrán que hacerse de las cuatro versiones físicas del disco. Aún cuando, la intérprete de Blank Space no es la única en realizarlo, Shakira y Beyoncé también lo han replicado con sus recientes lanzamientos: “Las mujeres ya no lloran” y Cowboy Carter.