Taylor Swift comparte el listado de canciones de su próximo álbum

Luego de sorprender en los Grammy 2024 con la confirmación de la fecha de llegada de su nuevo disco, Taylor Swift adelanta un poco más sobre este lanzamiento que promete ser un regalo para su comunidad de “swifties”. The Tortured Poets Department, que será el título de este próximo repertorio musical, ya cuenta con un tracklist oficial, compartido por la propia artista estadounidense, que acaba de hacer historia en esta reciente ceremonia al ser la primera estrella en hacerse con cuatro gramófonos a Álbum del año.

El nuevo álbum de Swift, según se observa en el listado, incluye un par de inesperadas colaboraciones. Los nombres de Post Malone, Florence y The Machine se sitúan al lado de algunos sencillos, por lo que los fanáticos han elevado las expectativas.

El tracklist

A continuación, el repertorio que estrenaría, en conjunto, este próximo 25 de abril, cuando The Tortured Poets Department se convierta, sin duda alguna, en lo más escuchado de las plataformas digitales: - Fortnight (ft. Post Malone) - The Tortured Poets Department

- My Boy Only Breaks His Favorite Toys - Down Bad - So Long, London

- But Daddy I Love Him - Fresh Out the Slammer - Florida!!! (ft. Florence + The Machine)

- Guilty as Sin? - What’s Afraid of Little Old Me? - I Can Fix Him (No Really I Can)

- loml - I Can Do It With a Broken Heart - The Smallest Man Who Ever Lived - The Alchemy - Clara Bow - The Manuscipt (Bonus Track)

¿Qué pasó con Reputation?

Aunque la noticia de este nuevo álbum emocionó a los “swifties”, este no era precisamente el material que esperaban; sino la regrabación de Reputation, su sexto álbum de estudio. Swift perdió los derechos de su música publicada antes de 2018. Y fue hasta 2020 cuando empezó a regrabar sus proyectos musicales, como fue el caso de Fearless, Speak Now, Red y 1989, que equivalen a su segundo, tercer, cuarto y quinto álbum de estudio, respectivamente. Actualmente, sus millones de fanáticos continúan a la espera de Taylor Swift y Reputation, es decir, su primer y sexto disco.