Taylor Swift podría lograr un récord en los Premios Grammy

“Para nosotros, poder celebrar el álbum y esa canción, y además estar de nuevo en los Grammy, con ella esta vez (...) es lo que más me gusta de todo esto”, declaró Batiste a la AFP en una entrevista a finales del año pasado. “Es cerrar el círculo”.

Actualmente está empatada en la élite como la artista con más premios Grammy, junto a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

El solicitado productor de Swift, Jack Antonoff, obtuvo seis nominaciones por su trabajo, sobre todo con ella y Del Rey, la cantante de pop barroco cuyo álbum “Did you know there’s a tunnel under Ocean Blvd” le valió cinco nominaciones.