¿A Billie Eilish le gustan las mujeres?: “Genial, soy para las chicas”

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La famosa cantante estadounidense, Billie Eilish, confesó el pasado sábado -2 de diciembre- que le gustan las mujeres ante el medio internacional Variety Hitmakers Brunch, de manera accidental.

Cuando la reportera le preguntó si era su intención salir del clóset en un artículo que se publicó recientemente, la cantante de “Lonely” manifestó que pensó que su preferencia sexual era más que obvia para sus fanáticos.

“No era mi intención, pero ¿no era obvio?... No me di cuenta que la gente no lo sabía. Realmente no creo en los armarios. Simplemente, digo... ¿Por qué no podemos simplemente existir?”, respondió entre risas.