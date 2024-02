“What Was I Made For?” de Billie Eilish gana el Grammy a Canción del Año

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- “What Was I Made For?” de Billie Eilish y Finneas O’Connell se llevó el Grammy a la Canción del año este domingo en Los Ángeles, en la 66ª edición de la ceremonia que premia lo mejor de la música.

Billie Eilish y Finneas, hermanos y frecuentes colaboradores, triunfaron en la categoría que honra la autoría de una canción frente a fuertes contendoras como Taylor Swift, Lana Del Rey y la favorita de la noche SZA.

“Esa fue una lista salvaje de gente increíble”, dijo conmovida Eilish al recibir el gramófono, su segundo de la noche, por la balada reflexiva que forma parte de la banda sonora de “Barbie”, la súpertaquillera película de Greta Gerwig.