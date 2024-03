The Eras Tour de Taylor Swift batió récords en su estreno en Disney+

Este proyecto cinematográfico dirigido por Sam Wrench recaudó más de 260 millones de dólares en los cines de todo el mundo, convirtiéndose así en la producción de conciertos más taquillera de la historia.

Pero en la plataforma de streaming, este estreno trajo un factor extra que fue la adición del sencillo Cardigan y otros cuatro temas en su versión acústica: Death by a Thousand Cuts, Maroon, You Are in Love y I Can See You, además de Our Song y You’re on Your Own Kid.