Subastan cartera de Matthew Perry y una carta que le escribió Jennifer Aniston a este precio

Nueva York, Estados Unidos.- La casa de subastas Heritage Auctions, en Texas, venderá una colección de objetos del fallecido actor Matthew Perry , entre los que se encuentran una cartera y una carta que le escribió Jennifer Aniston tras finalizar el rodaje de ' Friends '.

Entre los objetos a subasta llama la atención una cartera plegable de cuero que fue propiedad del actor, en la que aún se conservan dos de sus tarjetas de crédito, otra del sindicato de guionistas de Estados Unidos y una de su membresía a la unión de actores SAG AFTRA.

La cartera de Perry saldrá a subasta de manera conjunta con varias piezas de las películas y cómics de 'Batman', de los que Perry era fanático, entre ellos una figura del personaje y unos 'fidget spinners' (juguetes antiestrés), por 1.650 dólares.

La carta de Aniston está incluida en un álbum de fotos bajo el nombre 'The One With the Last Supper', una recopilación de imágenes de la cena de fin de rodaje de 'Friends' en las que aparecen todos los protagonistas de la serie: Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox, Aniston y Perry.

Según una descripción hecha por Heritage Auctions, Aniston probablemente le regaló al actor este álbum, en el que incluyó la carta escrita a mano en tinta azul y que ahora sale a subasta por 4.500 dólares.