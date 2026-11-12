'Star Wars' cumple 50 años en 2027 y llevará versión restaurada a los cines

Estados Unidos.- 'Star Wars', la primera película de la saga galáctica creada por George Lucas, se estrenó en mayo de 1977, por lo que en 2027 se cumplen 50 años desde su estreno, una fecha que Lucasfilm y Disney empezarán a celebrar desde enero y que tendrá como plato fuerte el reestreno del filme. Será una versión restaurada, que se estrenará el 19 de febrero en miles de cines de todo el mundo y que estará disponible en IMAX 70 mm en las salas en las que esté disponible esta tecnología (poco más de 40), anunciaron este jueves Lucasfilm y Disney en un comunicado. También se podrá ver en 70 mm, 35 mm, IMAX, 4DX y D-BOX. Y en formato inmersivo Shared Reality (Realidad compartida), en espacios de Atlanta, Dallas, Detroit y Los Ángeles, a partir de marzo de 2027.

Además, hoy se presentó un nuevo cartel de la película, creado por el británico Matt Ferguson y que rinde homenaje al original de 1977. Y antes del reestreno del filme que presentó al mundo a Luke Skywalker (Mark Hamill), la princesa Leia (Carrie Fisher) y Han Solo (Harrison Ford) llegará a Disney+ la segunda temporada de la serie 'Ahsoka', protagonizada por Rosario Dawson y que se desarrolla tras la caída del Imperio y el ascenso de la Nueva República.

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Los nuevos capítulos se podrán ver en la plataforma a partir del 20 de enero. Las celebraciones seguirán en abril, con el concierto 'Star Wars in Concert: The Skywalker Saga', los días 2 y 3 en el Hollywood Bowl, que acogió el primer concierto oficial de Star Wars en noviembre de 1977. Dos citas que estarán presentadas por Anthony Daniels, el rostro detrás del droide C-3PO. Se podrán escuchar las icónicas bandas sonoras creadas por John Williams para la saga, incluyendo escenas y música de las nueve películas. Ese mismo fin de semana tendrá lugar en Los Ángeles la Star Wars Celebration (del 1 al 4 de abril), cuyas entradas ya están agotadas, con paneles, cientos de expositores, merchandising exclusivo e invitados especiales.