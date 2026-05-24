¿Cuánto ha recaudado The Mandalorian and Grogu en su primer fin de semana?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Star Wars regresa a las salas de cine siete años después con The Mandalorian and Grogu, que se posicionó en el primer puesto de la taquilla norteamericana durante el fin de semana del Memorial Day. La película recaudó 33 millones de dólares solo el viernes, desde 4.300 salas, con una proyección de entre 80 y 100 millones de dólares para el conjunto del periodo festivo.

La cifra la sitúa en un rango muy cercano al que obtuvo 'Solo: A Star Wars Story' en su apertura durante el mismo fin de semana de 2018, aunque el contexto es distinto. Dirigida por Jon Favreau, la cinta sigue al cazarrecompensas y su joven compañero en una misión para rescatar al hijo de Jabba el Hutt. El reparto incluye a Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver y Jonny Coyne. La segunda posición correspondió a 'Obsession', de Focus Features, que protagonizó una de las sorpresas del fin de semana al superar su propia apertura.

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El filme de terror, que debutó con 17,2 millones la semana anterior, crece un 16% y se encamina a los 19,9 millones en su segundo fin de semana, con una proyección de 24,8 millones durante el periodo festivo ampliado. En tercer lugar, 'Michael', el biopic musical de Lionsgate sobre Michael Jackson, sumó 5,1 millones el viernes y superó los 300 millones de recaudación doméstica.

Su total global estimado al cierre del fin de semana rozará los 789 millones de dólares, acercándose al récord histórico del género que ostenta 'Bohemian Rhapsody' con 911 millones. The Devil Wears Prada 2 se mantuvo en cuarta posición, con una recaudación prevista de 14 millones durante el fin de semana largo, acumulando cerca de 200 millones en territorio estadounidense tras cuatro semanas en cartelera.