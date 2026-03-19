¡Sin reunión para las Spice Girls! Se frustra la celebración de su 30 aniversario

Los Ángeles, Estados Unidos.- 30 años después de que Wannabe sacudiera las listas de popularidad del mundo entero, las Spice Girls no tendrán la reunión que sus millones de seguidores esperaban. Melanie Chisholm, conocida como Mel C o Sporty Spice, lo confirmó sin ambages durante una entrevista en The Smallzy Show, programa de radio australiano de la cadena KIIS. "Es una fecha importante. Y no, no habrá reunión", dijo. Julio de 2026 marca el 30 aniversario del lanzamiento de Wannabe, y en octubre se cumplirán tres décadas desde la publicación de Spice, el álbum debut del grupo. Dos efemérides que habrían justificado de sobra una vuelta a los escenarios, pero que quedarán sin el marco que los fanáticos habían imaginado. Según reportó el diario británico The Sun, las negociaciones entre las integrantes no prosperaron dentro de los plazos necesarios para montar algo de semejante escala. El desacuerdo no parece surgir de frialdad ni de rupturas definitivas, sino de la dificultad de alinear agendas, voluntades y expectativas entre cinco mujeres que llevan décadas construyendo carreras y vidas completamente distintas.

Victoria Beckham, por su parte, había mostrado entusiasmo ante la posibilidad de actuar en el Sphere de Las Vegas durante una aparición en Radio Andy en octubre de 2025, donde dijo que la idea le resultaba tentadora. Pero aclaró que no podía asumir una gira mundial por sus compromisos laborales. Mel C, aunque fue quien pronunció la frase definitiva, se cuidó de no cerrar la puerta para siempre. "Estamos en comunicación todo el tiempo. Queremos hacer algo. ¿Quién sabe cuándo? Pero sigo siendo muy optimista y mantengo los dedos cruzados de que verán a las Spice Girls juntas en algún momento en el futuro", señaló. Esa tensión entre el optimismo declarado y la realidad concreta resume bien la historia reciente del grupo. Desde que se separaron en el año 2000, las Spice Girls han protagonizado reencuentros puntuales que siempre reavivan el debate sobre un retorno definitivo, sin que ese momento termine de materializarse del todo.

En 2019, cuatro de ellas —Brown, Chisholm, Bunton y Halliwell— realizaron una gira que llenó estadios en el Reino Unido, pero Beckham no participó. Su ausencia alimentó especulaciones sobre tensiones internas que nunca fueron confirmadas ni del todo desmentidas. Más recientemente, los fanáticos notaron que Mel B no asistió al estreno del documental de Beckham en Netflix en octubre pasado, lo que renovó los rumores sobre fricciones dentro del grupo. Sin embargo, los encuentros informales han continuado. En abril de 2024, las cinco coincidieron en la celebración privada del cumpleaños número 50 de Beckham, donde entonaron de manera espontánea Stop. Meses después, a principios de 2025, volvieron a verse con motivo del cumpleaños de Emma Bunton. Esos momentos alimentaron esperanzas que, al menos por ahora, no encontrarán respaldo en ningún anuncio oficial.