Victoria Beckham estrenará documental en Netflix

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La ex estrella del pop británica Victoria Beckham tendrá su propia serie documental en Netflix , en la que abordará su faceta como diseñadora de moda, un negocio con el que ha logrado labrarse una identidad profesional fuera de los tabloides y de la industria musical.

Tienen una fortuna conjunta de 455 millones de libras (unos 575 millones de dólares), según la lista de millonarios del diario The Times, y han sabido posicionarse en el mundo empresarial, él a través de inversiones deportivas y ella centrada en su firma de moda.

Cuando se casaron el 4 de julio de 1999, David y Victoria ya eran populares, él como futbolista y ella como cantante de las Spice Girls, pero 25 años más tarde no solo siguen siendo famosos, si no que forman una de las parejas más poderosas del mundo de las celebridades.

Pero la pareja nunca ha admitido ese desliz de Beckham ni otros de los que se hizo eco la prensa amarilla, como tampoco han salido al paso de los últimos rumores sobre una supuesta separación de hecho, una teoría que sostiene el periodista Tom Boyer en un libro publicado recientemente, The House of Beckham (“La casa de los Beckham”)

Best night ever! (“La mejor noche de mi vida”), afirmó la excantante en sus redes sociales, en las que cuelga de forma recurrente imágenes de felicidad junto a su marido y sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven.