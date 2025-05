"Para todas las madres que lo dan todo": el saludo de Shakira junto a sus hijos

Miami, Estados Unidos.-Shakira envió un mensaje a las madres en su día, junto a sus dos hijos, quienes demuestran una vez más el gran talento con el que nacieron.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante colombiana subió un video en el que, junto a Milan y Sasha, cantan "All of me", de John Legend.

"Esta canción va para todas las madres que dan “todo de ellas”, fue el mensaje con el que acompañó el corto clip.