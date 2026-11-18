San Pedro Sula, Honduras.-La música hondureña llegará a uno de los videojuegos más esperados del mundo. La canción “Sopa de Caracol”, interpretada por Banda Blanca junto a Pilo Tejeda, formará parte de la banda sonora de Grand Theft Auto VI (GTA VI), donde sonará en una de las estaciones de radio disponibles dentro del juego.
El éxito hondureño estará incluido en Radio La Ola, una emisora dedicada a los clásicos latinos que los jugadores podrán sintonizar mientras recorren el mundo virtual de GTA VI.
La incorporación del tema fue confirmada a través de las listas de canciones que se han revelado antes del lanzamiento del videojuego y por el propio intérprete, Pilo Tejeda.
El cantante manifestó su satisfacción por formar parte de la producción, que tiene una audiencia internacional.
“Es un honor saludarles y ese rumor que anda circulando sobre que la canción Sopa de Caracol va a estar incluida en el nuevo juego de GTA, pues ahí estamos arreglando todo esto. Ahorita aquí estoy en Los Ángeles precisamente por ello”, expresó en un video.
Tejeda también destacó el orgullo que representa llevar la música hondureña a una producción de alcance mundial y aseguró sentirse honrado de que su voz pueda escucharse en diferentes partes del mundo.
“Así que un saludo para todos, estén pendientes y esta es la Honduras que amamos, la que les podemos mostrar, con cosas lindas y representarlos dignamente. Me siento muy honrado de que mi voz va a andar en todos lados, ya se imaginan ustedes”, agregó.
La inclusión de “Sopa de Caracol” representa una nueva oportunidad para que uno de los temas más reconocidos de la música hondureña llegue a nuevas generaciones y tenga presencia en una producción internacional.
La canción, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de Banda Blanca, tendrá así un espacio en la propuesta musical de GTA VI, junto a otros temas que acompañarán la experiencia de los jugadores.