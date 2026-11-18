San Pedro Sula, Honduras.-La música hondureña llegará a uno de los videojuegos más esperados del mundo. La canción “Sopa de Caracol”, interpretada por Banda Blanca junto a Pilo Tejeda, formará parte de la banda sonora de Grand Theft Auto VI (GTA VI), donde sonará en una de las estaciones de radio disponibles dentro del juego. El éxito hondureño estará incluido en Radio La Ola, una emisora dedicada a los clásicos latinos que los jugadores podrán sintonizar mientras recorren el mundo virtual de GTA VI. La incorporación del tema fue confirmada a través de las listas de canciones que se han revelado antes del lanzamiento del videojuego y por el propio intérprete, Pilo Tejeda.

El cantante manifestó su satisfacción por formar parte de la producción, que tiene una audiencia internacional. “Es un honor saludarles y ese rumor que anda circulando sobre que la canción Sopa de Caracol va a estar incluida en el nuevo juego de GTA, pues ahí estamos arreglando todo esto. Ahorita aquí estoy en Los Ángeles precisamente por ello”, expresó en un video. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tejeda también destacó el orgullo que representa llevar la música hondureña a una producción de alcance mundial y aseguró sentirse honrado de que su voz pueda escucharse en diferentes partes del mundo.