Los Ángeles, Estados Unidos.- Macaulay Culkin, de 46 años, volvió a interpretar a Kevin McCallister en un comercial de McDonald's que promociona el Home Alone Meal, un menú de edición limitada inspirado en la película de 1990 y que llegará a los restaurantes de la cadena en las próximas semanas. El anuncio, divulgado el 17 de noviembre, lo muestra huyendo de una nevada hacia un local desierto. "Hice desaparecer a todos. Otra vez", dice antes de ponerse el uniforme, tomarse el pedido a sí mismo y manipular la máquina de McFlurry, según describió Consequence. Su versión empleada termina sirviéndole una Big McCallister con papas fritas.

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Es la cuarta vez desde 2018 que el actor revive al personaje en publicidad. Antes lo hizo en un spot de Google Assistant ese año, en otro de Uber Eats en 2024 y en la campaña Home But Not Alone, de Home Instead, en 2025. Culkin contó a Collider que su primera reacción ante la propuesta fue pensar "ya era hora". El actor calcula que entre noviembre y enero lo reconocen 10 veces más que el resto del año, algo que describe como haber "acaparado el mercado del cuarto trimestre". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre los calcetines con su imagen bromeó. "Si alguna vez quisiste caminar sobre mi cara, solo ve a McDonald's y consíguete unos calcetines". En casa, el proyecto tuvo aval. "Brenda piensa que es muy genial", dijo en referencia a Brenda Song, su pareja. "Y eso es lo que realmente importa". La pareja tiene dos hijos y ninguno sabe que su padre fue Kevin. "No saben que soy yo", afirmó.