Macaulay Culkin es inmortalizado en el Paseo de la Fama de Hollywood

O’Hara, visiblemente emocionada, bromeó durante la ceremonia: “Gracias por incluirme a mí, tu madre falsa, que te dejó ‘solo en casa’ no una, sino dos veces. Estoy muy orgullosa”.

Al tomar el micrófono, Culkin dirigió palabras de cariño a su esposa, la actriz Brenda Song: “Eres la persona más amable que he conocido. Ustedes me dieron un propósito, familia. Desde el nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”.