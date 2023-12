La polémica declaración de Sean Penn sobre la muerte de Matthew Perry

Fue durante una entrevista con Pierce Morgan en su programa Uncensored, que el actor dejó ver que aunque no ha leído su libro y ha visto algunos fragmentos, felicitó a Perry la última vez que se encontró con él en el aeropuerto de Los Ángeles.

LONDRES, INGLATERRA.- Declaraciones del actor Sean Penn sobre la muerte de Matthew Perry , famoso actor de la serie “ Friends ”, han causado controversia en las redes sociales, pues el famoso de Hollywood mencionó que no le extrañó su fallecimiento por el daño que le había provocado a su cuerpo.

Además, expresó que siempre fue muy inteligente y generoso de compartir su experiencia con el abuso de alcohol y drogas para ayudar a otras personas, no obstante dejó ver que no le sorprendió su repentina muerte.

“Parecía estar hablando de ello, lo había afrontado y era muy inteligente y audaz al respecto. Ofrecía generosamente su experiencia a la gente para que fuera útil”, mencionó.

“Su muerte es trágica, pero no puedo decir que me haya sorprendido mucho. No sé qué dice el informe del forense y todo esto, pero sé que le había causado mucho daño a sus órganos a lo largo de los años”, agregó Penn.