En clave de Power Dressing, Revista Estilo presentó "El diablo viste a la moda 2" en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del martes, la Plaza Sol de Mall Multiplaza dejó de ser una explanada comercial para convertirse en el set de una fantasía de moda construida con intención, estética y el sello de Revista Estilo.

El motivo era de altura. La secuela de "El diablo viste a la moda" —aquella película que en 2006 redefinió la representación del poder femenino en la industria de la moda y que regresa a la pantalla grande casi 20 años después— merecía una antesala a su medida. Y Revista Estilo, en alianza con The Walt Disney Company, se encargó de que Honduras tuviera exactamente eso.

Bajo el dress code Power Dressing, los invitados llegaron con una claridad estética que pocas veladas provocan. El rojo icónico del film apareció en accesorios que remataban enterizos negros de corte impecable, en detalles que rompían siluetas estructuradas y en stilettos que se fundían con la red carpet.