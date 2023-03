Damaris López: Emprendedora y experta de la bisutería

“Empecé en mi casa y me acuerdo que con las primeras ventas que hice me compré un escritorio. Después me compré una computadora y así poco a poco iba comprando mis herramientas. Luego tenía tanto material que acondicioné un cuarto solo para eso. Durante el día le ayudaba a mi padre en su negocio, luego estudiaba en la universidad y en las noches trabajaba creando accesorios”, recuerda.

Para esta talentosa hondureña, su mayor deseo es seguir expandiendo su negocio en el país, brindar más fuentes de trabajo y enseñar a otras mujeres sobre este oficio para que ellas también puedan superarse.

Y aunque al principio no fue fácil el establecer su marca, dice que la clave de su éxito ha sido la constancia.