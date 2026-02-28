VENUE abre sus puertas en Ventu Life Center ante empresarios y líderes del sector

El pasado miércoles, Ventu Life Center reunió a empresarios, organizadores de eventos y representantes del sector privado para la inauguración oficial de VENUE, el nuevo salón de eventos al sur de Tegucigalpa. A continuación, algunos de los invitados.
Ulises Ramos, Lixy Jimenez, Gerson Sorto y Karla Molina.
Virginia Cárcamo, Natalia Custodio y Gabriela Huete.
Nadia Penalba y Whendy Caravantes.
Leonel Rivas y Ricardo Juárez.
Ana Suazo y Miguel Valeriano.
Aracely Alvarado, Mario Ehrler, Lili Villatoro y José Quan.
Celia Posadas y Maryuri Aviles.
Alejandra Perdomo y Gaby Portillo.
Erika Corleto y Elsa Ordoñez.
Luis y Rina Deras.
Daris Izaguirre, Melissa Tenorio, Gabriel Ortiz y César Lagos.
Mayra Hernández e Izamar Sierra.