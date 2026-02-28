  1. Inicio
VENUE abre sus puertas en Ventu Life Center ante empresarios y líderes del sector

Empresarios, event planners y figuras del sector comercial se dieron cita en Ventu Life Center para presenciar la inauguración de VENUE, el nuevo salón de eventos en el sur de Tegucigalpa

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 11:44
El pasado miércoles, Ventu Life Center reunió a empresarios, organizadores de eventos y representantes del sector privado para la inauguración oficial de VENUE, el nuevo salón de eventos al sur de Tegucigalpa. A continuación, algunos de los invitados.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Ulises Ramos, Lixy Jimenez, Gerson Sorto y Karla Molina.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Virginia Cárcamo, Natalia Custodio y Gabriela Huete.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Nadia Penalba y Whendy Caravantes.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Leonel Rivas y Ricardo Juárez.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Ana Suazo y Miguel Valeriano.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Aracely Alvarado, Mario Ehrler, Lili Villatoro y José Quan.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Celia Posadas y Maryuri Aviles.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Alejandra Perdomo y Gaby Portillo.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Erika Corleto y Elsa Ordoñez.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Luis y Rina Deras.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Daris Izaguirre, Melissa Tenorio, Gabriel Ortiz y César Lagos.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
Mayra Hernández e Izamar Sierra.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
