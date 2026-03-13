Niños de la Casa Hogar Bencaleth reciben donación de productos de cuidado

Tegucigalpa, Honduras.- Una donación de productos y electrodomésticos entregaron a la Casa Hogar Bencaleth, representantes de la empresa barbadense McBride (Caribbean) Limited y su distribuidor autorizado en Honduras, Dromeinter. Con este donativo la empresa busca contribuir con las labores de atención que brinda esta noble institución a 39 niños y jóvenes con diferentes discapacidades. Felipe Vélez, gerente regional de Ventas y Mercadeo para Latinoamérica de McBride (Caribbean) Limited, dijo que “nos entusiasma sumarnos a la misión de Casa Hogar Bencaleth que, a través del amor, la inclusión, educación y cuidados médicos, continúa transformando la vida de niños en Honduras”.

Según Vélez, como empresa son conscientes del trabajo que desarrolla la institución. “Sabemos que su trabajo hace una gran diferencia, brindando bienestar y cuidado a quienes más lo necesitan”. El donativo se realizó como parte de las actividades de responsabilidad social de la empresa y las tres marcas de productos domésticos que distribuyen en Honduras: Beep, BOP y GO! Entre los artículos entregados hay 10 electrodomésticos, pañales, toallas húmedas, cremas, ambientadores, insecticidas y repelentes, que fueron recibidos por la presidenta de la casa hogar, Dora Castellanos.

“La dedicación y esfuerzos que realiza Casa Hogar Bencaleth es inspiradora. Para nosotros es muy significativo poder aportar nuestro granito de arena, esperamos que esta donación sea de apoyo en sus actividades diarias”, expresó Bessy Sierra, gerente de marca de Dromeinter. Desde 1990, Casa Hogar Bencaleth ha sido un lugar de cuidado y protección para niños y niñas en situación de orfandad con discapacidades múltiples. Actualmente, cuenta con 39 beneficiarios que reciben atención especializada y oportunidades.