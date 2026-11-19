Tegucigalpa, Honduras.- Si la moda es una forma de memoria, BAC Estilo Moda decidió esta vez interrogarla desde su punto cero. En su undécima edición, la plataforma que ha dado forma a la industria creativa del país renunció al ornamento por el ornamento y abrazó una idea tan sencilla como radical: mirar hacia atrás para diseñar hacia adelante.

“Origen” fue el título, pero también el método. Un regreso a la raíz, a la materia y a la mano que la transforma, que se desligó de la espectacularidad fácil para abrazar un lujo más íntimo, hecho de tradición, de técnica y de relato propio.



El escenario fue Hacienda El Trapiche, y la campaña, teñida de terracotas, azules y rosados, marcó el tono cromático de una noche que se articuló en dos bloques, separados por un intermedio de media hora. Entre ambos, la pasarela encontró su respiración: primero la afirmación de una escena que se conoce, después la hondura de la memoria.

Primer bloque: una escena que se afirma

Abrieron Roberto Ramírez y Ariana Mourra Chinchilla, estudiante de último año de Unitec, seguidos de Galeano, del colectivo debutante Santo Remedio y de las propuestas de Erick Molina y Giselle Matamala. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Santo Remedio fue, por sí solo, una declaración de principios. Yushi Cruz, Rosangel Donaire y Katleen Calderón, egresadas de Unitec que el año pasado mostraron su trabajo aún como estudiantes, se estrenaron como creadoras debutantes, prueba de que la pasarela es, además de vitrina, un semillero.

Segundo bloque: la nostalgia como patrimonio

Si la edición tuvo un hilo invisible, fue la nostalgia entendida como oficio. Lawin Paz presentó María Ilda, un homenaje a su abuela y a la estética de la vida rural hondureña, construido con algodones naturales, bordados y tejidos manuales en una paleta de blancos, crudos, beige y cafés que remite a la tierra. Sus accesorios de barro, concebidos desde la memoria de rosarios, escapularios y relicarios, devolvieron a la artesanía su dimensión simbólica.

Sandra Noguera respondió con Memorias, 16 looks que reinterpretaron la sastrería de su padre, Nahúm Noguera, en clave femenina y actual. La chaqueta de inspiración napoleónica, con su botonadura ornamental, transitó entre borgoña y verde, con flecos, transparencias y tejidos orgánicos, mientras pequeños accesorios impresos en 3D aportaron el contrapunto tecnológico. Completaron el bloque los graduandos José Mercadal y Ónice Henríquez, con sus colecciones cápsula de proyecto de grado, y la firma española Adolfo Domínguez, que sumó una mirada internacional al encuentro. Miguel Chong, presente en todas las ediciones, con sus líneas clásicas.

Jeanette Limas, el cierre