Shakira lanza ‘El Jefe’, su nueva canción con Fuerza Regida ¿Qué dice la letra?

La letra de la canción, habla sobre la vida de un hombre trabajador y señala las brechas de ingreso que hay entre los trabajadores y sus jefes. “Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura”, dice uno de los versos de la canción.

En general, el video hace referencia a que muchas veces quiénes hacen trabajos más pesados no ganan tanto como quienes los dirigen, el cual busca mostrar la desigualdad que se presenta entre los trabajadores y sus jefes.

Además, se pueden ver distintas escenas que exacerban lo que vive un empleado día a día, como montar transporte público incómodo, tener jornadas largas y pesadas, y por el otro lado de la moneda, muestra imágenes de los jefes disfrutando su riqueza sin trabajar tanto como sus empleados.

La cantante no desaprovechó la oportunidad de lanzar uno que otro dardo a su expareja, donde en una ocasión incluye una referencia al padre del exfutbolista: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura”.