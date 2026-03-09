¿Sentenció Timothée Chalamet sus opciones al Oscar? La polémica frase que indigna al mundo de la cultura

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cada año hay una polémica en los días previos a la ceremonia de los Oscar y este año el protagonista está siendo Timothée Chalamet y sus desafortunadas declaraciones contra la ópera y el ballet, lo que ha provocado una airada reacción por parte de algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo. "Cada noche, en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para disfrutar del ballet y la ópera. Por la música. Por las historias. Por la magia pura de la actuación en vivo. Si quieres reconsiderarlo, tenemos las puertas abiertas", señaló el teatro londinense, una de las óperas más famosas del mundo. Respondía así a lo que Chalamet dijo durante una charla que mantuvo con Matthew McConaughey en el programa Variety & CNN Town Hall, cuando hablaban del descenso de espectadores en las salas de cine.

El protagonista de 'Marty Supreme', donde interpreta a un jugador de ping-pong, trabajo por el que está nominado al Óscar, aseguró que el éxito de una "película seria" como 'Frankenstein', del mexicano Guillermo del Toro, demuestra que el público aún anhela una narrativa con matices, pero también apuntó que algunas personas "buscan entretenimiento rápido". Chalamet aseguró estar en un punto medio. "Admiro a la gente, y yo mismo lo he hecho, que va a un programa de entrevistas y dice: 'Tenemos que mantener vivas las salas de cine. Tenemos que mantener vivo este género'. Y otra parte de mí piensa que, si la gente quiere ver algo como 'Barbie' o como 'Oppenheimer' lo verá, se esforzará y se mostrará orgulloso". Pero -afirmó- "yo no quiero trabajar en ballet ni ópera, ni en cosas que digan: 'Mantengan viva esta obra aunque parezca que ya a nadie le importa'. Con todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera". "Acabo de perder 14 centavos en audiencia", agregó. Mientras que la Royal Opera House de Londres incluso invitó al actor a asistir a una de sus representaciones, hubo quienes, como Jamie Lee Curtis no encontraron justificación a sus palabras: "¿Por qué algunos artistas se burlan de otros artistas?". Y el Royal Ballet and Opera de Londres aseguró que el arte no solo está vivo, sino que está prosperando.