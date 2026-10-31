Selma Blair pide disculpas tras su arresto por altercado en un avión

Nueva York, Estados Unidos.- Selma Blair habla por primera vez tras el incidente registrado en un avión en pleno vuelo, y por el que enfrenta cargos ante la justicia. La actriz publicó un video en su cuenta personal de Instagram para pedir disculpas, tras mantenerse en silencio desde el 11 de octubre que sucedió el hecho.

La actriz estadounidense fue arrestada en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK), de Nueva York, tras protagonizar un altercado durante un vuelo de Delta Air Lines procedente de Los Ángeles. Blair, expresa en su video que nunca tuvo la intención de lastimar o asustar a nadie. "Lo que puedo decirles es muy sencillo y es lo más verdadero que sé de mí misma: nunca, ningún día de mi vida, he tenido la intención de lastimar o asustar a nadie", expresa la actriz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La intérprete también ha admitido que si se mantuvo en silencio por más de dos semanas fue por la recomendación de sus abogados de no decir nada mientras enfrenta el proceso legal. "Hay un asunto legal en curso y mis abogados me han pedido que no diga nada sobre ese día. Los estoy escuchando y me tomo esto muy en serio", señala. La actriz aprovechó la oportunidad para agradecerle a las personas que le han manifestado su apoyo y cariño tras la situación, y que las muestras de solidaridad han significado mucho no solo para ella, sino también para su hijo Arthur Saint Bleick, a quien describió como una de las personas más importantes de su vida. Blair concluyó su intervención señalando que, por ahora, concentrará sus esfuerzos en cuidar su salud y acompañar a su hijo. También mencionó a Scout, su perro de servicio, que la acompañaba durante el viaje.

Lo que sucedió