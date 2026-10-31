Selma Blair pide disculpas tras su arresto por altercado en un avión

Nueva York, Estados Unidos.- Selma Blair habla por primera vez tras el incidente registrado en un avión en pleno vuelo, y por el que enfrenta cargos ante la justicia.
La actriz publicó un video en su cuenta personal de Instagram para pedir disculpas, tras mantenerse en silencio desde el 11 de octubre que sucedió el hecho.
La actriz estadounidense fue arrestada en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK), de Nueva York, tras protagonizar un altercado durante un vuelo de Delta Air Lines procedente de Los Ángeles.
Blair, expresa en su video que nunca tuvo la intención de lastimar o asustar a nadie.
"Lo que puedo decirles es muy sencillo y es lo más verdadero que sé de mí misma: nunca, ningún día de mi vida, he tenido la intención de lastimar o asustar a nadie", expresa la actriz.
La intérprete también ha admitido que si se mantuvo en silencio por más de dos semanas fue por la recomendación de sus abogados de no decir nada mientras enfrenta el proceso legal.
"Hay un asunto legal en curso y mis abogados me han pedido que no diga nada sobre ese día. Los estoy escuchando y me tomo esto muy en serio", señala.
La actriz aprovechó la oportunidad para agradecerle a las personas que le han manifestado su apoyo y cariño tras la situación, y que las muestras de solidaridad han significado mucho no solo para ella, sino también para su hijo Arthur Saint Bleick, a quien describió como una de las personas más importantes de su vida.
Blair concluyó su intervención señalando que, por ahora, concentrará sus esfuerzos en cuidar su salud y acompañar a su hijo. También mencionó a Scout, su perro de servicio, que la acompañaba durante el viaje.
Lo que sucedió
El pasado 11 de octubre Selma Blair viajaba en un vuelo con destino a Nueva York, cuando la Policía recibió un aviso sobre una pasajera (Blair) que presuntamente había protagonizado un comportamiento físicamente agresivo después de que el avión llegara a la puerta de embarque.
En el incidente, dos asistentes de vuelo reportaron lesiones y uno de ellos fue trasladado a un hospital para recibir una evaluación médica. La actriz también fue detenida y llevada a un centro hospitalario.
Posteriormente, Blair fue acusada de dos cargos de agresión en segundo grado, relacionados con presuntos ataques contra una agente policial y una enfermera durante su traslado y atención médica.
La actriz compareció ante un tribunal de Queens el 12 de octubre y se declaró no culpable de los cargos. Fue puesta en libertad bajo fianza, mientras el proceso judicial continúa.
Posteriormente, un representante de la actriz declaró que ella había experimentado una emergencia médica, pero que no tuvo la intención de dañar a ninguna persona, igualmente cuestionó que haya surgido información que señalaba que la actriz incluso había intentado abrir la puerta del avión.
El representante explicó que Blair vive con esclerosis múltiple, diagnóstico que hizo público en 2018, y que también presenta una condición neurológica asociada a la enfermedad que puede provocar episodios involuntarios de expresión emocional.
Tras pagar una fianza de 80,000 dólares, la actriz espera para comparecer ante un juez el 19 de enero de 2027.