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Tres cargos por agresión contra Shia LaBeouf tres meses después de su arresto

Shia LaBeouf tiene ahora cargos oficiales. Tres meses después de su arresto en el R Bar de Nueva Orleans, la justicia de Luisiana lo imputa formalmente por tres episodios de agresión

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 11:31
Tres cargos por agresión contra Shia LaBeouf tres meses después de su arresto

Lo que comenzó como una noche de Mardi Gras en Nueva Orleans derivó en un arresto y, ahora, en una acusación formal.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tres meses después de su arresto en Nueva Orleans, la Fiscalía del Distrito de Orleans Parish formalizó esta semana los cargos contra Shia LaBeouf.

El actor de 39 años fue imputado con tres delitos menores de agresión simple por los hechos ocurridos la madrugada del 17 de febrero en el local R Bar, según recogen los registros judiciales consultados por WWL Louisiana.

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Aquella noche, el personal del establecimiento alertó a la policía después de que LaBeouf se tornara cada vez más agresivo cuando el gerente intentó pedirle que abandonara el local. Varios asistentes tuvieron que reducirlo físicamente hasta la llegada de los agentes.

Un cliente resultó con una posible fractura nasal tras el altercado, pese a haberle comunicado al actor que no tenía intención de pelear. Las imágenes del incidente muestran a LaBeouf profiriendo insultos homófobos y dando un cabezazo a uno de los presentes.

El actor compareció ante el tribunal el 26 de febrero y quedó en libertad tras depositar una fianza de 100.000 dólares. En los días siguientes fue fotografiado intentando entrar en una iglesia y corriendo por la ciudad.

También protagonizó un episodio en el que introdujo en su boca la documentación carcelaria y se puso a bailar. En una entrevista posterior con el periodista Andrew Callaghan para Channel 5, LaBeouf ofreció sus propias explicaciones y reconoció que estuvo "equivocado por tocar a alguien. Siempre. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre este asunto".

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También añadió que "estaba borracho y era Mardi Gras, así que todo lo que digo es una tontería". LaBeouf se separó hace más de un año de la actriz Mia Goth, con quien tiene una hija de tres años llamada Isabel.

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