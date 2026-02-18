¿Qué pasó con Shia LaBeouf en el Mardi Gras? Los cargos que enfrenta el actor

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Shia LaBeouf ha sido puesto en libertad tras su detención en Nueva Orleans, donde había sido denunciado por dos hombres que le acusaron en la noche del martes de haberles agredido en un bar. El actor estadounidense fue acusado de dos cargos de agresión simple tras un altercado ocurrido en la madrugada de este martes durante las celebraciones del Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans, informó el Departamento de Policía de esa ciudad.

El artista, reconocido por su trabajo en la saga 'Transformers', fue arrestado después de recibir atención médica por lesiones no especificadas. Según el comunicado de la policía, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:45 hora local en Royal Street, una zona turística conocida por sus restaurantes, hoteles y comercios, cuando LaBeouf causó disturbios en un establecimiento no identificado y se tornó "cada vez más agresivo" al ser retirado del lugar. De acuerdo con la versión oficial, una de las víctimas denunció haber sido golpeada varias veces por el actor con el puño cerrado. Posteriormente, tras abandonar el sitio y regresar con mayor agresividad, LaBeouf habría vuelto a agredir a la misma persona en la parte superior del cuerpo y a otra en la nariz, antes de ser finalmente detenido por las autoridades.