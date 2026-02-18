  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Revelan la causa de muerte de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones

La oficina forense de San Francisco reveló que Victoria Jones, hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, murió debido a los efectos tóxicos de la cocaína

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 10:07
Revelan la causa de muerte de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones

La familia Jones ha pedido privacidad ante la trágica pérdida de quien también fuera actriz en cintas como Men in Black II.

Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, murió por "efectos tóxicos de la cocaína" y su fallecimiento fue clasificado como "accidente", según un informe de la Oficina del Médico Forense de San Francisco revelado por la revista People.

La joven, de 34 años, fue hallada sin vida el pasado 1 de enero en una habitación del Fairmont Hotel de San Francisco, después de que los servicios de emergencia acudieran a una llamada por una emergencia médica hacia las 2:52 de la madrugada, detalla el informe oficial.

Tommy Lee Jones pierde a su hija: la inquietante llamada al 911 que sacude Hollywood

Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar.

La familia difundió un comunicado en el que agradeció "las amables palabras, pensamientos y oraciones", al tiempo que solicitó respeto a su privacidad en este momento difícil.

Victoria Jones era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley. En el último año había sido arrestada al menos en dos ocasiones, una de ellas por posesión de drogas, según informó People.

La fallecida siguió brevemente la carrera de su padre y participó en pequeños papeles en varias producciones cinematográficas, entre ellas 'Men in Black II' (2002) y 'Los tres entierros de Melquíades Estrada' (2005).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias