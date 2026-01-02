Tommy Lee Jones pierde a su hija: la inquietante llamada al 911 que sacude Hollywood

Los Ángeles, Estados Unidos.- La muerte de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en la madrugada del 1 de enero ha adquirido nuevas dimensiones tras la divulgación de la llamada al servicio de emergencias. Según el audio obtenido por medios estadounidenses, el incidente fue clasificado como "código 3 por sobredosis, cambio de color", una terminología médica que habitualmente indica cianosis. Es decir, la decoloración de la piel, labios o uñas provocada por niveles insuficientes de oxígeno en la sangre, según precisa la Cleveland Clinic.

Victoria Jones, de 34 años, fue encontrada sin respuesta vital en la planta 14 del Fairmont San Francisco Hotel aproximadamente a las 2:52 de la madrugada.

Un huésped del establecimiento la localizó inicialmente y alertó al personal del hotel bajo la presunción de que se trataba de una intoxicación etílica. Los paramédicos recibieron la llamada minutos después, y las grabaciones del sistema de despacho confirman que se proporcionaron instrucciones de reanimación cardiopulmonar a los presentes. A pesar de los intentos de reanimación, el personal médico certificó su fallecimiento en el lugar. El Departamento de Policía de San Francisco se hizo cargo de la investigación a partir de las 3:14 de la madrugada, hora local.

Las autoridades han descartado, por el momento, indicios de violencia externa. Tampoco se localizó parafernalia relacionada con el consumo de sustancias en la escena, ni existen elementos que sugieran un acto suicida, según informaciones de la prensa británica.



¿Quié era ella?