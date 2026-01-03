¿Qué dijo Tommy Lee Jones? El actor se pronuncia tras la muerte de su hija

Tommy Lee Jones ha roto el silencio. Después de días de hermetismo, el actor y su familia han emitido un comunicado en el que expresan su dolor por la muerte de Victoria Kafka Jones, de 34 años, hallada sin vida en la madrugada del 1 de enero en el hotel Fairmont de San Francisco.
"Agradecemos todas las palabras amables, pensamientos y oraciones", señala el texto difundido este viernes. "Por favor, respeten nuestra privacidad durante este momento difícil. Gracias", concluye el mensaje, firmado por "La familia de Victoria Kafka Jones".
Son las primeras palabras públicas del intérprete tras la tragedia que ha conmocionado a la industria cinematográfica.
La alerta se produjo en las primeras horas del Año Nuevo, cuando Victoria fue encontrada inconsciente en la planta 14 del establecimiento.
Según la llamada al servicio de emergencias 911, a la que ha tenido acceso la prensa estadounidense, el caso apuntaba a una posible sobredosis debido al "cambio de coloración" observado en la víctima, término médico asociado a la cianosis, una alteración en el tono de la piel provocada por la falta de oxígeno en la sangre.
Varios testigos intentaron reanimar a Victoria mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar antes de la llegada de los paramédicos, quienes continuaron los esfuerzos sin éxito.
La joven fue declarada muerta en el lugar. Las autoridades del Departamento de Policía de San Francisco han confirmado que no hallaron parafernalia relacionada con drogas, señales de violencia ni indicios que sugieran un suicidio, aunque la investigación sigue abierta para determinar la causa exacta del fallecimiento.
El hotel Fairmont emitió un comunicado en el que manifiesta su pesar: "Estamos profundamente entristecidos por un incidente que ocurrió en el hotel el 1 de enero de 2026. Nuestras más sentidas condolencias están con la familia y seres queridos durante este momento tan difícil".
Victoria, nacida en 1991, era la hija menor del ganador del Óscar y de su exesposa Kimberlea Coughley. La pareja, que mantuvo un matrimonio de 15 años hasta su divorcio en 1996, también tiene un hijo mayor, Austin, de 43 años.
Durante su infancia, Victoria compartió pantalla con su padre en producciones como "Men in Black II" y "The Three Burials of Melquiades Estrada".