Selma Blair habla tras su arresto en un vuelo: "Hay mucho más en esta historia"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz Selma Blair ha difundido su primera declaración extensa desde que fue detenida y acusada tras un incidente a bordo de un vuelo de Delta Air Lines entre Los Ángeles y Nueva York. Su portavoz sostiene que la intérprete sufrió una emergencia médica durante el trayecto y que no tuvo intención de causar daño a nadie. En el comunicado, remitido a la revista People, el entorno de Blair critica que el relato público se haya construido "casi por completo" a partir de un parte policial y de un titular de hace una década. El texto asegura además que no hubo ningún intento de abrir la puerta de la aeronave.



La portavoz recordó que la actriz de Cruel Intentions y Legally Blonde convive con esclerosis múltiple desde que hizo pública su enfermedad en 2018 y que continúa padeciendo dolor a diario.

Según explicó, Blair presenta también afecto pseudobulbar, un trastorno neurológico asociado a la esclerosis que puede modificar la manera en que los síntomas son percibidos por terceros durante un episodio. Su equipo añadió que las autoridades la separaron de su perro de servicio, que suele permanecer a su lado, y subrayó que nunca antes había sido arrestada Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Lo ocurrido en el vuelo

El incidente tuvo lugar el domingo, en el trayecto entre el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) y el John F. Kennedy de Nueva York. Según las informaciones publicadas, Blair habría mostrado un comportamiento físicamente alterado y la tripulación tuvo que reducirla. De acuerdo con un audio de la comunicación con emergencias obtenido por TMZ, el piloto solicitó asistencia médica y presencia policial a la llegada por un pasajero "abusivo". En la grabación menciona una nariz sangrando y marcas de mordiscos, y pide atención sanitaria para varios miembros de la tripulación. Las autoridades sostienen que la actriz golpeó con el pie a un agente durante el traslado al hospital y que agredió a una enfermera en el centro médico.

Delta Air Lines calificó la conducta de «indebida» e «ilegal» y recordó que aplica una política de tolerancia cero.

Declaración de no culpabilidad