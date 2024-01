Selena Gómez será protagonista de película biográfica de Linda Ronstadt

Aunque no se han revelado muchos detalles sobre la película, una publicación en Instagram de Gómez sugiere que la historia se basará en la autobiografía de Ronstadt, titulada “Simple Dreams” (Sueños sencillos).

Se espera que la película sea dirigida por John Boylan, mánager de Ronstadt, y James Keach, quien también produjo el documental “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice” en 2019.