Sean Diddy Combs demanda al canal NBC Universal por nuevo documental

La demanda, que reclama una compensación de 100 millones de dólares, argumenta que el documental 'Diddy: The Making of a Bad Boy' (“Diddy: la creación de un chico malo”) insinúa que el artista cometió un “asesinato en serie”, entre otros “crímenes atroces”, según informó este miércoles el medio Page Six.

“(El documental) llega de forma maliciosa e infundada a la conclusión de que el Sr. Combs es un monstruo y la encarnación de Lucifer con muchas similitudes con Jeffrey Epstein”, indican los abogados del rapero, que consideran dañada su reputación, sus finanzas y su derecho a un juicio justo.

Diddy, de 55 años y quien permanece preso en una cárcel de Nueva York, enfrentará el próximo 5 de mayo un juicio por cargos federales de crimen organizado, tráfico sexual y transporte con multas de prostitución, de los que se ha declarado inocente, y ha sido objeto de decenas de denuncias de abusos en los últimos meses.