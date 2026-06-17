Sabrina Carpenter obtiene orden de alejamiento contra presunto acosador

Los Ángeles, Estados Unidos .- Sabrina Carpenter obtuvo una orden de alejamiento contra su presunto acosador después de que un juez ordenara al hombre mantener una distancia mínima de 100 yardas (unos 91 metros) de la cantante durante los próximos cinco años, informó CBS News.

A principios de mes, la cantante de 'Espresso' había obtenido una orden temporal contra William Applegate, quien había sido acusado de visitar su casa en Los Ángeles en varias ocasiones sin invitación, antes de presentarse en su puerta principal el 23 de mayo.

En su denuncia, el cantante describió al hombre como un completo desconocido al que no tiene ningún interés de conocer.