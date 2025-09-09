El reggaetón: de música marginal a fenómeno global

San Juan, Puerto Rico.- La unión entre reguetoneros y sus colaboraciones son algunas de las claves que mantienen a este género musical como el más escuchado en el mundo, a pesar de que el ritmo fue marginado en sus comienzos por su alto contenido sexual y violento. Así lo explicaron los veteranos DJ Negro, Mario VI y Ken-Y tras participar del reciente foro "Puerto Rico como motor global de la música y el entretenimiento", organizado en San Juan por GFR Media y la Agencia EFE. "Las colaboraciones es lo que ha mantenido a este género unido, relevante. Las colaboraciones no son solo entre nosotros mismos, sino con otros géneros musicales también", resaltó a EFE Mario VI, quien en sus tiempos como intérprete se destacó como compositor y corista de Don Omar, otra de las grandes estrellas del reggaetón.

En su opinión, el reggaetón "dio cátedra a otros géneros que no hicieron eso", como el pop, la salsa y el merengue, y que pese a no hacer juntes entre sus artistas "sí han colaborado con el género urbano".

Mario VI, DJ Negro y Ken-Y son tres luminarias del movimiento urbano que han visto las diferente etapas del género desde finales de los años ochenta, con la introducción del rap en español por Vico C, al presente con la explosión mundial de Bad Bunny. "Me siento súper orgulloso de estar en ese primer escalón del género que domina el mundo, porque aquí en Puerto Rico no existía nadie antes de Vico, y cómo poco a poco la gente comenzó a aceptarnos", reflexionó DJ Negro.

La evolución del género

DJ Negro y Vico C fueron uno de los primeros dúo en la música urbana latina con la producción musical "La recta final" (1989), un ‘cassette’ de solo cuatro canciones que logró un gran éxito en las calles de la isla. Varios años más tarde, DJ Negro y otros productores musicales como DJ Playero fueron los precursores del llamado Underground, una fusión de ritmos con letras de temática sexual y violenta que cautivó a la juventud, pero también provocó que el Gobierno censurara el género.