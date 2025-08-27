Reacciones al compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce: del vestuario de los Chiefs al círculo íntimo de la cantante

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce anunciaron este martes su compromiso a través de Instagram, una noticia que rápidamente desató una oleada de reacciones en el ámbito deportivo, musical y familiar. El anuncio estuvo acompañado por imágenes de la propuesta en un jardín decorado con rosas en tonos blancos, rojos y rosados, además de un primer plano del anillo de corte Old Mine Brilliant, diseñado por Kindred Lubeck.

El vídeo que difundieron fue musicalizado con So High School, tema de The Tortured Poets Department, un guiño que muchos seguidores relacionan directamente con su historia sentimental con el tight end de los Kansas City Chiefs.

En el texto que acompañaba la publicación, Swift ironizó sobre los estereotipos adolescentes al señalar: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", acompañado de un emoticono de dinamita que alude a las iniciales compartidas de ambos.

Reacciones del entorno cercano

Entre las primeras respuestas estuvo la del matrimonio Mahomes. Patrick Mahomes, compañero de equipo de Kelce, compartió en su cuenta de Instagram varios emoticonos de corazón, mientras que su esposa, Brittany, escribió: “Dos personas auténticas que se encuentran y se enamoran. Es una alegría verlos dar este paso”.

El podcast New Heights, que Travis presenta junto a su hermano Jason, también se sumó a las felicitaciones. Desde la cuenta oficial se recuperó una declaración reciente de Swift en el programa: “Esto es básicamente como cada canción que he escrito desde la adolescencia hecho realidad”.

La propia franquicia de los Kansas City Chiefs publicó en redes sociales: “Hoy es un cuento de hadas. Enhorabuena a Travis y Taylor; nos alegra contar con ella de manera permanente en la familia del Chiefs Kingdom”.



Una relación consolidada