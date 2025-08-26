  1. Inicio
Rodeado de rosas y muy romántico: así le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift

Rodeados de naturaleza y en un ambiente muy romántico, Travis Kelce finalmente le pidió matrimonio a Taylor Swift. Estas son las imágenes de la pedida

  • 26 de agosto de 2025 a las 12:08
Rodeado de rosas y muy romántico: así le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift
1 de 10

Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar y así lo anunciaron. Estas son las imágenes de la romántica propuesta que le hizo el jugador de la NFL a la cantante.

 Fotos: Cortesía Instagram
Rodeado de rosas y muy romántico: así le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift
2 de 10

El futbolista le dio un hermoso anillo de compromiso que se estima cuesta más de un millón de dólares.

 Foto: Cortesía Instagram
Rodeado de rosas y muy romántico: así le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift
3 de 10

Según se puede ver en las imágenes, la petición se realizó en medio de la naturaleza y rodeados de rosas blancas y rosadas.

 Foto: Cortesía Instagram
Rodeado de rosas y muy romántico: así le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift
4 de 10

La pareja se realizó una sesión de fotos en el lugar, donde se dejan muy enamorados.

 Foto: Cortesía Instagram
Rodeado de rosas y muy romántico: así le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift
5 de 10

En el lugar había una pérgola en la que también había un asiento donde posó la pareja muy feliz por el momento.

 Foto: Cortesía Instagram
Rodeado de rosas y muy romántico: así le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift
6 de 10

La noticia de su compromiso llega casi dos años después de que hicieran su primera aparición pública en septiembre de 2023.

 Foto: Cortesía Instagram
Rodeado de rosas y muy romántico: así le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift
7 de 10

Desde entonces se convirtió en una de las parejas más influyentes y mediáticas de la farándula.

 Foto: Cortesía Instagram
Rodeado de rosas y muy romántico: así le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift
8 de 10

Ambos se han mostrado su apoyo incondicional, Taylor estando en cada uno de los partidos de Travis y él siendo parte del Eras Tour de la cantante.

 Foto: Cortesía Instagram
Rodeado de rosas y muy romántico: así le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift
9 de 10

“Cuando dices que una relación es pública, eso significa que voy a verle hacer lo que le gusta, que estamos dando la cara el uno por el otro, que hay otras personas allí y que no nos importa”, dijo Taylor en una entrevista con el Times después de ser nombrada Persona del Año.

 Foto: Cortesía Instagram
Rodeado de rosas y muy romántico: así le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift
10 de 10

La pareja es una de las más queridas actualmente del espectáculo y los "swifties" están esperando todos los detalles de lo que será la boda del siglo.

 Foto: Cortesía Instagram
