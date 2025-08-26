Rodeado de rosas y muy romántico: así le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar y así lo anunciaron. Estas son las imágenes de la romántica propuesta que le hizo el jugador de la NFL a la cantante.
El futbolista le dio un hermoso anillo de compromiso que se estima cuesta más de un millón de dólares.
Según se puede ver en las imágenes, la petición se realizó en medio de la naturaleza y rodeados de rosas blancas y rosadas.
La pareja se realizó una sesión de fotos en el lugar, donde se dejan muy enamorados.
En el lugar había una pérgola en la que también había un asiento donde posó la pareja muy feliz por el momento.
La noticia de su compromiso llega casi dos años después de que hicieran su primera aparición pública en septiembre de 2023.
Desde entonces se convirtió en una de las parejas más influyentes y mediáticas de la farándula.
Ambos se han mostrado su apoyo incondicional, Taylor estando en cada uno de los partidos de Travis y él siendo parte del Eras Tour de la cantante.
“Cuando dices que una relación es pública, eso significa que voy a verle hacer lo que le gusta, que estamos dando la cara el uno por el otro, que hay otras personas allí y que no nos importa”, dijo Taylor en una entrevista con el Times después de ser nombrada Persona del Año.
La pareja es una de las más queridas actualmente del espectáculo y los "swifties" están esperando todos los detalles de lo que será la boda del siglo.