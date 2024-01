¿Qué ha pasado con Quevedo?, ¿se retira de la música y por qué?

“Me paso por aquí para darles las gracias por todo lo que ha pasado este año. Sé que se está comentando en TikTok que voy a sacar un nuevo álbum, pero las cosas no son así, yo no soy una máquina. Para sacar un nuevo álbum, primero tendré que hacerlo y los artistas necesitamos tiempo.”, dio a conocer en redes sociales.

Lo que ha desconcertado aún más a sus seguidores es su eliminación de todas las fotos de sus perfiles en TikTok e Instagram, señalando que esta retirada es más que una simple pausa.

“Realmente desde que salió “Cayó la noche” no he parado y me tocan unas vacaciones. Les doy gracias a todos, pero no esperen verme por las redes, voy a intentar desconectar”, indicó en el live.