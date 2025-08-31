Psy, creador de Gangnam Style, es investigado en su país natal, ¿cuál es la razón?

Seúl, Corea del Sur.- La figura de Psy, quien hace más de una década transformó el panorama global del pop con Gangnam Style, vuelve a ocupar titulares, esta vez lejos de la música.

Medios surcoreanos confirmaron que el intérprete, cuyo nombre real es Park Jae-sang, está bajo indagación de la policía de Seodaemun junto a un médico de un hospital universitario.

Esto por que ambos fueron señalados por presuntas irregularidades en el manejo de recetas de fármacos controlados.

Las pesquisas apuntan a que, desde 2022, el artista habría obtenido medicamentos como Xanax y Stilnox sin cumplir los requisitos de la Ley de Servicios Médicos, que exige consultas presenciales y prohíbe que terceros recojan las prescripciones.

“La legislación vigente prohíbe obtener recetas médicas por medio de terceros”, recordó la agencia Yonhap, que enfatizó el alto riesgo de dependencia asociado a estos fármacos.

Ante la controversia, la agencia P Nation reconoció públicamente: “Hubo algunos casos en que otra persona retiró los medicamentos a nombre del rapero”.