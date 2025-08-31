Psy, creador de Gangnam Style, es investigado en su país natal, ¿cuál es la razón?

Seúl, Corea del Sur.- La figura de Psy, quien hace más de una década transformó el panorama global del pop con Gangnam Style, vuelve a ocupar titulares, esta vez lejos de la música.
Medios surcoreanos confirmaron que el intérprete, cuyo nombre real es Park Jae-sang, está bajo indagación de la policía de Seodaemun junto a un médico de un hospital universitario.
Esto por que ambos fueron señalados por presuntas irregularidades en el manejo de recetas de fármacos controlados.
Las pesquisas apuntan a que, desde 2022, el artista habría obtenido medicamentos como Xanax y Stilnox sin cumplir los requisitos de la Ley de Servicios Médicos, que exige consultas presenciales y prohíbe que terceros recojan las prescripciones.
“La legislación vigente prohíbe obtener recetas médicas por medio de terceros”, recordó la agencia Yonhap, que enfatizó el alto riesgo de dependencia asociado a estos fármacos.
Ante la controversia, la agencia P Nation reconoció públicamente: “Hubo algunos casos en que otra persona retiró los medicamentos a nombre del rapero”.
Y añadió: “Es innegablemente un error y una negligencia que un tercero recogiera pastillas para dormir con receta en su nombre”.
La compañía explicó que Psy padece insomnio crónico y, bajo tratamiento médico, consume somníferos desde hace años.
El artista, de 48 años, se mantiene a la espera de la decisión de las autoridades, mientras su médico tratante negó los cargos y defendió que las consultas fueron realizadas de forma remota.
Su tercer enfrentamiento con la ley
No es la primera ocasión en que Psy se ve envuelto en un proceso judicial, en 2001, cuando apenas iniciaba su carrera musical, fue multado por consumo de marihuana en Corea del Sur, lo que afectó su imagen pública en sus primeros años de carrera.
Más adelante, en 2007, volvió a enfrentar problemas legales por un tema distinto: el incumplimiento parcial de su servicio militar obligatorio.
Psy había trabajado en una empresa tecnológica durante su servicio, pero las autoridades determinaron que no cumplió adecuadamente con sus obligaciones. Por ello, se le ordenó repetirlo y lo completó entre 2009 y 2010.
Después de esos incidentes, no había enfrentado controversias judiciales de gran escala hasta ahora.