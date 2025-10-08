Preocupa salud de Dolly Parton: cancela conciertos y su hermana pide oraciones para ella

Las Vegas, Estados Unidos.- El estado de salud de la leyenda del country, Dolly Parton, se ha vuelto tendencia luego de sus más recientes cancelaciones de conciertos y el llamado que hizo su hermana Freida Parton, a pedir a sus fanáticos unirse en oración por ella. Fue a través de su cuenta de Facebook que la hermana menor de la famosa cantante estadounidense compartió un mensaje de preocupación. "Estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido bien últimamente. Y vengo a pedirles, a quienes la aman en todo el mundo, que recen conmigo", escribió Freida.

El mensaje llegó semanas después del anuncio de la cantante que pospondrá hasta septiembre de 2026 los seis conciertos que tenía previsto ofrecer en Las Vegas en diciembre de este año, debido a problemas de salud. Horas después, en otra publicación, mencionó que no era su intención asustar a nadie ni hacer que pareciera que el estado de su hermana pareciera tan grave. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "No era más que una hermana pequeña pidiendo oraciones por su hermana mayor. Gracias a todos por animarla. Su amor realmente marca la diferencia", dijo en otra publicación. "Ella es fuerte, querida y con todas las oraciones sé que estará bien", añadió en su mensaje con la intención de dar esperanza en medio de la incertidumbre sobre la salud de la cantante country.

Canceló conciertos

Sin revelar muchos detalles, la intérprete de "Jolene" escribió en un comunicado en X: "Como muchos saben, he estado enfrentando algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos". Además, mencionó que los tratamientos médicos le impedirán ensayar y preparar el espectáculo como desea: "Ustedes pagan buen dinero para verme actuar, y quiero estar en mi mejor momento para ustedes". Aclaró que no se trata de retirarse de los escenarios, "solo necesito un poco de tiempo para estar lista para el show (...) y para más grandes aventuras junto a todos ustedes". La serie de conciertos 'Dolly: Live in Las Vegas', prevista inicialmente para los días 4, 6, 7, 10, 12 y 13 de diciembre de 2025 en The Colosseum at Caesars Palace, se celebrará finalmente los días 17, 19, 20, 23, 25 y 26 de septiembre de 2026.