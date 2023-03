Premios Oscar: ellos son los artistas que actuarán durante la gala

Sofia Carson estará acompañada por la compositora Diane Warren para interpretar ‘Applause’ de ‘Tell It Like A Woman’.

Mientras que David Byrne, la actriz Stephanie Hsu y el trío musical Son Lux interpretarán ‘This Is A Life’ de ‘Everything Everywhere All At Once’.

Además, Sipligunj y Bhairava harán su debut en los Oscar interpretando ‘Naatu Naatu’ de ‘RRR’, la favorita al llevarse este premio.