¿Por qué Bon Jovi no cantará en la boda de su hijo con Millie Bobby Brown?

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS.- Millie Bobby Brown anunció a principios del año su compromiso con Jake Bongiovi , el hijo de la estrella de rock, Jon Bon Jovi . No hay una fecha exacta para que se lleve a cabo la boda , pero hay algo que ya es un hecho; la estrella no cantará en el magno evento.

“A medida que envejecemos, entramos en ciertas fases de la vida, y ser cantante, músico y actor ya no es divertido”, habría dicho el cantante según las fuentes.

Si bien, no es seguro que Jon haya “colgado el micrófono”, es un hecho que no cantará en la boda de su hijo, pero a pesar de esto, la planeación del evento ha sido una gran experiencia para Millie Bobby Brown, quien aseguró que su prometido Jake ha estado muy involucrado en todo el proceso.

“No ha sido nada estresante para mí. Jake está muy implicado. Me ha ayudado mucho durante todo el proceso. Nunca me he sentido sola, lo que me parece muy bien. Siempre estoy pensando: ‘¿Es una buena idea? ¿Es una buena idea? Pero, en definitiva, es un día muy íntimo para los dos y ambos estamos muy emocionados”, dijo la prometida de Jake.