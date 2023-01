“Por las mañanas”, primer sencillo de FVera Oficial con el que busca abrirse campo en la industria musical

En entrevista con El Heraldo el joven revela como nació su pasión por la música, desde que tiene memoria, siendo niño. “Soy de San Luis, pero a los 5 años me mudé con mis abuelas a Colinas donde mi principal recuerdo es subirme a una piedra mientras ellos me escuchaban, ellos eran mi primer público”.

Así fue en cada reunión familiar, se grababa cantando para luego compartir sus videos con amigos, tíos y tías, pero la prueba de fuego de cantar ante un público más numeroso y de desconocidos ocurrió cuando estaba de visita con una amiga en La Lima, Cortés.

”Era un karaoke y mi amiga, que ya sabía que me gustaba cantar, prácticamente me empujó a tomar el micrófono, dudé pero ante la insistencia no tuve de otra”, comenta entre risas. “Recuerdo que la gente después de cantar me pidieron otra y eso me indicó que esto era lo que quería hacer en mi vida”.

En esa etapa de su vida también incursionó en la creación de videos más que todo de comedia que luego compartía en Facebook, pero lo que realmente quería era hacer música. “La música me gusta, yo no miraba televisión porque pasaba escuchando música, me dormía escuchando música”, comenta.