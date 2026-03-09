Pixar vuelve a la cima: Hoppers conquista al público y la crítica con una recaudación histórica

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hoppers de Pixar lidera la taquilla este fin de semana con una recaudación de 88 millones de dólares en todo el mundo, mientras que 'The Bride!', la reinterpretación del mito de Frankenstein de Maggie Gyllenhaal, debuta muy por debajo de las expectativas con 13,5 millones.

Las cifras, según datos de la web Box Office Mojo, posicionan al nuevo filme de Pixar como uno de los mejores estrenos para un filme animado desde 'Coco' (2017), según señala The Hollywood Reporter.

Dirigida por Daniel Chong, 'Hoppers' cuenta la historia de una joven de 19 años que se infiltra en el mundo animal utilizando el cuerpo de un castor para proteger su hábitat. La cinta ha recibido buenas críticas en Rotten Tomatoes con un 94% en y una calificación A en CinemaScore.