Piqué presume a Clara Chía y publica su primera foto juntos

A la joven de 23 años, hija de un reconocido abogado de Barcelona, Piqué la conoció en el bar La Traviesa, donde ella trabajaba. “Ella estudió protocolo y era chica de imagen (azafata de eventos) en el local. Una vez que ya fue en serio, se le ofreció trabajar en Kosmos en la organización de eventos, que es su profesión. Y a pesar de lo que se ha rumoreado, no está embarazada”, dijeron paparazzis.

Lo que empezó como una amistad fue convirtiéndose en amor y luego en una pareja estable.

Ambos hicieron pública su primera aparición en el concierto de Dani Martín y ahí “se filtraron el nombre y los apellidos de Clara y tanto Shakira como los hijos sabían de su existencia. Ya no se la podía proteger y, por lo tanto, decidieron normalizar su situación. No ha habido provocación y sí una manera de que ya no haya especulaciones publicando imágenes y vídeos de otras mujeres. A partir de ahora, ya no hay necesidad de esconderse”.

