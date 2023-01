Compositor de la sesión de Shakira y Bizarrap asegura que era más agresiva y que eliminaron varios mensajes

Sobre la famosa frase de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, Keityn comentó que él tuvo la idea de incluirla al sentirse orgulloso del trabajo de Shakira.

“Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiera, ella es artista, usted no la ponga hacer limonada, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer”, expresó.

Keityn también confesó que muchas partes de la canción original fueron eliminadas porque, a consideración de todos, eran muy agresivas.

+¿Nuevo amor? Relacionan a Shakira con el actor Henry Cavill

Entre las letras eliminadas se encuentran referencias a un presunto problema que sufría Piqué en la cama por el estrés, los que se deben a las deudas que no pagó el exfutbolista, además de insultos mucho más directos, según detalló el compositor.