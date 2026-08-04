La fusión de Paramount y Warner Bros. enfrentará juicio antimonopolio en 2027

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una juez federal anunció este martes que fijó para el 2 marzo de 2027 el inicio del juicio en el que se evaluará la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, en respuesta a una demanda presentada por 12 estados que acusan al acuerdo de crear monopolio. El conglomerado de medios Paramount Skydance aceptó a finales del mes pasado congelar la transacción de fusión con Warner Bros. Discovery hasta junio del 2027, mientras la Justicia de Estados Unidos examina una demanda que intenta bloquear el acuerdo de 110,000 millones de dólares. La jueza Araceli Martínez-Olguín estableció hoy que el juicio comenzará el próximo 2 de marzo y se prolongará durante 12 días hábiles.

La fecha establecida por la magistrada representa un nuevo revés para Paramount que había solicitado el inicio del juicio para noviembre argumentando que una demora prolongada pone en riesgo la fusión, según documentos judiciales citados por CNN. Paramount debe pagar a los accionistas de WBD aproximadamente siete millones de dólares por cada día transcurrido después del 30 de septiembre sin que se haya cerrado la operación, de acuerdo con la televisora. El juicio responde a una demanda presentada por 12 estados, liderados por California y Nueva York, que argumenta que la fusión "eliminaría la competencia" en Hollywood y viola una ley federal de 1914 que prohíbe las fusiones que probablemente reduzcan sustancialmente la competencia. La operación daría a la compañía resultante cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica y más del 30% en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella. A la demanda de los 12 estados se suma la del sindicato de guionistas de Hollywood (WGA, por sus siglas en inglés), que también solicitó ante un tribunal federal de California una medida cautelar preliminar para mantener bloqueado el acuerdo de fusión.