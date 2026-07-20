Frenan fusión Paramount-Warner Bros. Discovery por riesgo de monopolio

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Justicia de Estados Unidos ordenó este lunes pausar de manera temporal la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, después de que una coalición de 12 estados del país presentara una demanda para frenar el proceso por riesgos de monopolio. La jueza del Distrito Norte de California Araceli Martínez-Olguín emitió una orden de restricción temporal que impide a Paramount cerrar la transacción de 110.000 millones de dólares por al menos 14 días y programó una audiencia para el 3 de agosto para escuchar los argumentos de ambas partes, según el fallo, al que EFE tuvo acceso.

La decisión responde a una demanda presentada la semana pasada liderada por California y Nueva York que argumenta que la fusión "eliminaría la competencia" en Hollywood y viola una ley federal de 1914 que prohíbe las fusiones que probablemente reduzcan sustancialmente la competencia. "Se prohíbe temporalmente a los demandados cerrar o consumar cualquier medida directa o indirecta para integrar o consolidar sus operaciones", se lee en el escrito judicial.La prohibición incluye a los agentes, funcionarios, empleados, abogados y demás personas que participen en la fusión seguir adelantando el proceso, aclaró la jueza. La operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.