Pablo Montero dice que Vicente Fernández Jr. se conmovió por su actuación en “El último rey”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Pablo Montero aseguró este miércoles que Vicente Fernández Jr. se encuentra conmovido por su papel en el que encarna a don “Chente”.

Durante una entrevista con el programa “De primera mano”, Montero confesó que le ha enviado algunas de las canciones que ha grabado para la serie.

“Yo nunca he tenido comunicación (con Alejandro y Gerardo). La verdad, con el que siempre he tenido comunicación ya de adultos... de chicos pues sí nos hablábamos todos. Digo, obviamente cuando veo en un evento a Gerardo o Alejandro, los saludo con mucho cariño, pero con el que sí hablo por teléfono es con Vicente, con Vis”, dijo el cantante.

“Le he mandado escenas, le he mandado canciones, y la verdad que me ha dicho: ‘¿Sabes qué viejo? Es que‚ la verdad, se me pone la piel chinita, se me hace un nudo en la garganta’, me ha dicho cosas muy bonitas”, aseguró.

Sobre a polémica que se ha generado a raíz del estreno de la serie biográfica sobre el “Charro de Huentitán”, Montero aseguró que no dejará de hacerlo y defendió su papel.

”Yo no me muevo de mi postura, del cariño que le tengo y que le voy a tener a Doña Cuquita, a Vicente y la familia. De ahí, por más comentarios que digan o dimes y diretes, no me van a quitar de ahí por el cariño que le tengo, jamás. El trabajo que tengo lo estoy defendiendo con uñas y dientes, cada diálogo, cada escena la superviso, y si hay algo que no me gusta, lo cambio”, comentó el también cantante.

Finalmente decidió enviarle un mensaje a doña Cuquita: “La quiero mucho, siempre la voy a respetar y yo creo que hay que esperar a que vean el trabajo tan profesional y con un gran equipo para que vea cómo va a ir transcurriendo la historia; vienen cosas muy hermosas”.

