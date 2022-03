Juan Osorio reacciona al descontento de doña Cuquita por estreno de la serie “El último rey”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Este lunes fue el estreno de la serie sobre la vida de Vicente Fernández y su familia no escondió su molestia.

El productor Juan Osorio decidió responderles durante el lanzamiento al aire de la bioserie.

“Yo creo y estoy seguro que doña Cuquita tiene toda la libertad para expresar sus sentimientos, sus pensamientos, creo que por eso está la libertad de expresión”, dijo.

De igual manera, Osorio confesó sentirse confundido en relación a las “migajas” que las televisoras supuestamente habían ofrecido por los derechos de la serie.

“No me puedo atrever a opinar de lo que ella dice, porque tengo una confusión, ella habla de ‘migajas’, pero en la otra televisora se habla de muchos millones que se dieron, entonces ahí me tiene confundido, yo no sé realmente cuál era la intención”, señaló.

Sobre los comentarios que se refieren a Pablo Montero trabajando en lo “oscurito” personificando al “Charro de Huentitán” mientras el cantante luchaba por su vida, Osorio respondió: “Pablo está haciendo un trabajo increíble, si a la señora Cuquita le molestó pues tiene todo el derecho también de manifestarlo y bienvenida, yo siempre la respetaré y la querré, pero en este caso el productor soy yo y yo decido que actores van en mi reparto”.

